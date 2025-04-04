الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم في مقر الهيئة في فردان، حيث التقاه بحضور الأعضاء وقدّم تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.