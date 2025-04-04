سلام: خطة يتم العمل عليها مع البنك الدولي لاعادة الاعمار

حيّا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أهالي قرى الجنوب على تمسكهم في قراهم وبلداتهم.وأشار سلام في خلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية إلى أنه يقف إلى جانب الأهالي في الحصول على الدعم اللازم من قبل الدولة اللبنانية لتثبيتهم في أراضيهم وإعادة إعمار ما تهدّم من بيوتهم، من دون أن يلحق الغبن بأحد منهم.وأكّد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية تواصل مساعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني بشكل كامل.وأعلن أن بداية عملية إعادة الإعمار ستنطلق من عملية ترميم البنى التحتية من طرقات، وماء وكهرباء واتصالات، كاشفًا عن خطة يتم العمل عليها مع البنك الدولي تكون عادلة بين مختلف القرى والبلدات.واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن هناك 3 قضايا أساسية للجنوب، العدالة في توزيع المساعدات والالتزام بإعادة الإعمار، ضرورة تأمين الاستقرار بما يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بما يضمن سلامة المواطنين وحياتهم الكريمة، والانتخابات البلدية ووجوب المشاركة بفعالية بها.