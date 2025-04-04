وزير الدفاع استقبل المدير العام لأمن الدولة: لأهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية

استقبل وزير الدفاع ميشال منسى قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندوس.وأعرب منسى عن تقديره للجهود التي يبذلها المدير العام منذ تسلّمه مسؤولياته، ولاسيّما في ما يتعلّق بحفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق المبادئ المهنية والوطنية في مواجهة مختلف التحديات.وأشاد وزير الدفاع بدور جهاز أمن الدولة في صون أمن الوطن، مؤكداً أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتعزيز الأداء الأمني وتطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة.