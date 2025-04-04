نقابة مربي الأبقار في الجنوب طالبت بدعم ماليّ مباشر

أكّد مربو الأبقار في الجنوب أنّهم يعانون من مشاكل عديدة تتعلق بارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص الرعاية الصحية البيطرية المناسبة وضعف الدعم الحكوميّ للقطاع.



وأوضحت النّقابة أنّ الأسباب تتمثّل بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها مربو الأبقار في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيليّ، إضافة إلى أسباب أخرى.



وطالبت الحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة والجهات المعنية بما يلي:



1. تقديم الدعم المالي المباشر لمربي الأبقار في الجنوب، وذلك عبر دعم مالي للمتضررين وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومةمع ضمان وصولها للمربين .



2. تحسين الرعاية الصحية البيطرية من خلال تقديم خدمات مجانية أو مدعومة لمربي الأبقار.



3. توفير التسهيلات التمويلية من قروض مدعومة للمزارعين لتمكينهم من استعادة مزارعهم، وحماية الثروة الحيوانية.



4. وضع استراتيجيات للتسويق العادل لمنتجات الألبان واللحوم، وضمان وصولها إلى الأسواق المحلية بأسعار منصفة، وحماية الازتاج المحلي من التدفقات الخارجية.



5. تنظيم دورات تدريبية للمربين لتحسين تقنيات التربية والإنتاج بما يتناسب مع المعايير العالمية والقدرات المحلية في القطاعات المرتبطة. ⁠