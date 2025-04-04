جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الاستمرار بمهاجمة القضاء هو أكبر دليل على الرغبة بعدم معرفة الحقيقة

أكّدت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت في وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب أنّ الاستمرار بمهاجمة القضاء هو أكبر دليل على الرغبة بعدم معرفة الحقيقة وقالت ان العدالة أتية ولا تأثير للابواق المأجورة.



تزامنًا، تناولت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء إنفجار المرفأ وجرحاه و متضرريه، مستجدات التحقيقات المرفأ، وتحدثت عن وثائق تؤكد عدم شفافية التحقيق.