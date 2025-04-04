مجلس الوزراء قرر استرداد مراسيم املاك بحرية لدراستها نظرا لما يعتريها من شوائب

قررت الحكومة استرداد مراسيم تراخيص لإشغال الأملاك البحرية، في منطقة ذوق بحنين الصادر في ٦/١٢/٢٠٢٤ وفي منطقة القليلة قضاء صور الصادر في ٩/١/٢٠٢٥، وفي منطقة راس مسقا الصادر في ٥/١٢/٢٠٢٤، لإعادة دراستها نظرًا لما يشوبها من شوائب.