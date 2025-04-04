اجتماع في وزارة الاقتصاد... بحث في مشاكل قطاع مولدات

عُقد اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة، للبحث في مشاكل قطاع مولدات الكهرباء وكيفية معالجتها وضبط القطاع.