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مقررات جلسة المجلس الوزاريّ

أخبار لبنان
2025-04-04 | 12:39
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مقررات جلسة المجلس الوزاريّ
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مقررات جلسة المجلس الوزاريّ

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تقييمًا لما تسلمه من الوزراء المعنيين من جداول، بما قاموا به في وزاراتهم.

وطالبهم، خلال ‏الجلسة الأسبوعيّ، بتحضير جداول على المدى القريب والمتوسط والبعيد من ولاية الحكومة.

واتفقوا على اعتماد نموذج موحد لذلك لبرمجة عمل الحكومة وفق البيان الوزاريّ.

ولفت الرئيس في بداية الجلسة إلى زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه الأمير ولي العهد.

وأكدّ سلام ضرورة استكمال مشاريع المراسيم التطبيقية، التي لم تصدر بالنسبة للقوانين الصادرة سابقًا، والتي لم تصدر فيها مراسيم تطبيقية.

ثم انتقل الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فوافق على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية، مما يؤدي الى خفض الرسوم.

كذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين وعلى مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

أيضًا، وافق مجلس الوزراء على تحديد الأبنية المتصدعة غير الصالحة للسكن في طرابلس ،وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعا أيضًا.

ودرس مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفيّ في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، مناقشًا الفلسفة والحاجة الضرورية وراء إقرار مثل هذا القانون.

وردا سؤال عن الانطباع عن زيارة الرئيس سلام الى المملكة العربية السعودية قال وزير الإعلام: "كان انطباعًا ايجابيًا وكان تشديد على استكمال الإصلاحات كمدخل لتسهيل كل الأمور التي نحن بحاجة اليها".

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