الجميل: على الحكومة وضع استراتيجية لنزع سلاح "حزب الله"... وهذا ما قاله بشأن الانتخابات البلدية

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": سباق التسلح بين لبنان وإسرائيل غير وارد والحماية تأتي بالتحالفات#LBCINews pic.twitter.com/9XKhXgudPc
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 4, 2025
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": سباق التسلح بين لبنان وإسرائيل غير وارد والحماية تأتي بالتحالفات#LBCINews pic.twitter.com/9XKhXgudPc
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": علاقتنا مع "القوات اللبنانية" تحسّنت كثيرًا ونحاول بدء تعاون جديّ في الانتخابات البلدية قد يُجر إلى النيابية#LBCINews pic.twitter.com/0Oqufytk7C
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 4, 2025
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": علاقتنا مع "القوات اللبنانية" تحسّنت كثيرًا ونحاول بدء تعاون جديّ في الانتخابات البلدية قد يُجر إلى النيابية#LBCINews pic.twitter.com/0Oqufytk7C
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": يجب أن ننتظر ما ستقوله أورتاغوس وأنّ نضع ملف نزع السلاح قيد التنفيذ والتباحث مع الحزب مباشرة#LBCINews pic.twitter.com/WzhBS2Fv0X
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 4, 2025
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": يجب أن ننتظر ما ستقوله أورتاغوس وأنّ نضع ملف نزع السلاح قيد التنفيذ والتباحث مع الحزب مباشرة#LBCINews pic.twitter.com/WzhBS2Fv0X