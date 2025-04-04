الجميل: على الحكومة وضع استراتيجية لنزع سلاح "حزب الله"... وهذا ما قاله بشأن الانتخابات البلدية

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": سباق التسلح بين لبنان وإسرائيل غير وارد والحماية تأتي بالتحالفات#LBCINews pic.twitter.com/9XKhXgudPc — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 4, 2025

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ "جدل": علاقتنا مع "القوات اللبنانية" تحسّنت كثيرًا ونحاول بدء تعاون جديّ في الانتخابات البلدية قد يُجر إلى النيابية#LBCINews pic.twitter.com/0Oqufytk7C — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 4, 2025

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، أن على الحكومة اللبنانية أن تضع استراتيجية لنزع سلاح "حزب الله".ولفت الجميل في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن "حزب الله" يريد أن يقنع اللبنانيين بأنّه يملك حقًا في ما لا حق له، مشيراً الى ألا مساواة في امتلاك فريق حقوق لا يحظى بها الفريق الآخر والى أن الجيش في لبنان يحمي اللبنانيين.وأكد الجميل أن الشيعة جزء من البلد والدولة، وأن التعاطي معهم بكل تقدير واحترام وطمأنة، مشددا على ألا تبرير لبقاء السلاح غير الشرعيّ.وقال: "عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم، وإسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاوم جميعنا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة".ورأى أن سباق التسلح بين لبنان وإسرائيل غير وارد، وأن الحماية تأتي بالتحالفات والادعاء بالمواجهة مع اسرائيل بقدراتنا الذاتية غير عمليّ.ولفت الى أنه من حق الدول التي تريد تمويل لبنان أن تضع الشروط التي تريد وأن من حق لبنان القبول او الرفض، مشدداً على أن مطلب الجزء الاعظم من اللبنانيين هو حصرية السلاح.وفي ملف الانتخابات البلدية، أكد الجميل أن علاقة حزب الكتائب مع حزب "القوات اللبنانية" تحسّنت كثيرًا، لافتا الى محاولة بدء تعاون جديّ في الانتخابات البلدية قد ينسحب الى الانتخابات النيابية.