وزير الصناعة مستقبلًا وفد نقابة مصانع الأدوية: دعم القطاعات الإنتاجية يساهم في الحفاظ على الأدمغة واليد العاملة

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وفدًا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان، الذي عرض ورقة عمل تفصّل واقع الصناعة الدوائية في لبنان.



وتضمنت الورقة سلسلة من المطالب التي من شأنها تعزيز إنتاجية هذا القطاع الحيويّ.



وخلال اللقاء، وجّه الوفد دعوة رسمية إلى عيسى الخوري لزيارة مصانع الأدوية، والاطلاع عن كثب على آلية العمل وسير الإنتاج فيها والمستويات التقنية التي توصلّت اليها هذه المصانع.



وشدد عيسى الخوري على "أهمية هذا القطاع وضرورة تطويره".



واعتبر أنّ "دعم القطاعات الإنتاجية لاسيما قطاع الأدوية يساهم في تحسين العجز في الميزان التجاري كما يساهم في الحفاظ على الأدمغة واليد العاملة اللبنانية".



وأبدى "كامل إستعداده، لمتابعة هذه الورقة والعمل على تطبيقها مع الجهات المعنية".



وقال: "لبنان بلد صناعيّ منذ أيام الفينيقيين، فلولا الصناعة لما وُجدت التجارة ولا وُلدت الحِرَف".