أورتاغوس "مسرورة" بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون..

أعربت نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، عن سرورها بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا. وناقشا خلال الاجتماع تنفيذ وقف الأعمال العدائية، والحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية يمكن أن تحقق الازدهار والاستقرار للشعب اللبناني. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) April 5, 2025

أعربت نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، عن سرورها بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.وقد ناقشا خلال الاجتماع تنفيذ وقف الأعمال العدائية، والحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية يمكن أن تحقق الازدهار والاستقرار للشعب اللبناني.