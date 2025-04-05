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"أجواء ايجابية" سادت في اللقاء بين أورتاغوس - سلام...

أخبار لبنان
2025-04-05 | 05:40
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&quot;أجواء ايجابية&quot; سادت في اللقاء بين أورتاغوس - سلام...
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"أجواء ايجابية" سادت في اللقاء بين أورتاغوس - سلام...

بحثت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط السيدة مورغان اورتيغوس خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي حيث أثنت اورتيغوس على خطة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما الخطوات التي باشرت بها، خصوصاً رفع السرية المصرفية، ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة، وخطط الحكومة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومكافحة الفساد.كما جرى تشديد على ضرورة الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحول تطورات الوضع في الجنوب، تناول البحث التدابير التي يقوم بها الجيش اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية، بالتعاون مع لجنة المراقبة العسكرية، بالاضافة الى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. 

وعبّرت الموفدة الأميركية عن الارتياح للإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. 

كذلك جرى تناول تطورات الوضع على الحدود اللبنانية السورية مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو فوضى بالاضافة إلى منع كل أشكال التهريب.

اللقاء الذي دام لأكثر من ساعة، سادته أجواء إيجابية، بدأ بخلوة بين الرئيس سلام والموفدة الأميركية.

أخبار لبنان

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