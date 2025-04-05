بري زود أورتاغوس بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.



وإستمر اللقاء لأكثر من ساعة وثلث الساعة تخلله خلوة بين رئيس المجلس وأورتاغوس، وجرى عرض للأوضاع والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتسبب بسقوط ضحايا يومياً وذلك خلافاً لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي رقم 1701.



وتطرق البحث للإصلاحات المنشودة على أكثر من صعيد خصوصا في القطاعات المالية والإقتصادية والإدارية.