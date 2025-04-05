مجلس الجنوب واصل العمل على إزالة الركام والأضرار في صور

واصل مجلس الجنوب العمل على إزالة الركام والأضرار التي خلفتها الغارات والعدوان الاسرائيلي على مدينة صور، وذلك بايعاز من رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، حيث عملت الجرافات وآليات المجلس على رفع الأنقاض والركام.



وكانت وزارة البيئة حددت مكبات وأماكن لوضع الركام فيها، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا من سكان المدينة.