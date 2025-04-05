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رجي بحث مع اورتاغوس في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2025-04-05 | 09:01
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رجي بحث مع اورتاغوس في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة
لبىّ وزير الخارجية يوسف رجي، دعوة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس، للغداء في دارة السفيرة الاميركية ليزا جونسون في عوكر.
وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
وشارك في اللقاء نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وسوريا نتاشا فرانسيسكا.
أخبار لبنان
اورتاغوس
المستجدات
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والمنطقة
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