قائد الجيش تفقّد عددًا من الوحدات المنتشرة في البقاع: العدو الإسرائيلي يصر على الانتهاكات

أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أن الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي الوطن بفئاته كافة، وينضوي فيها العسكريون من مختلف المناطق اللبنانية من أجل الدفاع عن الوطن وصون أمنه في الداخل وعلى امتداد الحدود.



واعتبر هيكل في خلال تفقَّده قيادة فوج الحدود البرية الثاني، ومركزَي "قزحيا بيطار" و"المشرفة" التابعَين للفوج في منطقة القاع، وإحدى الوحدات التابعة للواء المشاة التاسع في منطقة الهرمل، أن العدو الأول للبنان هو العدو الإسرائيلي الذي يصر على الانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان وأمن مواطنيه.



والتقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة الأعياد، واطّلع على الصعوبات التي تواجهها الوحدات ضمن قطاع مسؤوليتها، مثنيًا على جهود عناصرها لمراقبة الحدود وضبطها، ما يساهم مباشرة في حفظ أمن لبنان واستقراره.



وتوجه اليهم قائلا: "أنتم تؤدون واجبكم على أكمل وجه بفضل ما تتحلون به من عزيمة، وتكافحون التهريب، وتقومون بدور إيجابي في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، في ظل التواصل والتنسيق المستمر مع السلطات السورية".



هذا وأشار هيكل إلى العمل المستمر من جانب قيادة الجيش لتعزيز قدرات الطبابة العسكرية، بغية توفير أفضل رعاية صحية ممكنة للعسكريين وعائلاتهم.