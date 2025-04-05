في ساحة المكتبة الوطنية في بعقلين... وضع حجر الأساس لإطلاق أكبر كتاب في العالم

حضرت الاصلاحات في كلمة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، ممثلا بأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، خلال حفل وضع حجر الأساس لإطلاق أكبر كتاب في العالم للكاتب فادي رياض سعد في ساحة المكتبة الوطنية في بعقلين.وأكد ناصر أن العديد من العناوينِ الاصلاحية التي تطرح اليوم كان قد طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط.