وزيرة البيئة: مولدات الكهرباء أكبر مصدر لتلوث الهواء في المدن الكبرى

إجتماع حول قطاع مولّدات الكهرباء من مختلف زواياه مع زملائي عامر البساط، جو صدّي وعادل نصّار.
في الشق البيئي وتحديدا المرتبط بالتلوّث الناجم عن الإنبعاثات والتلوّث السمعي، كان البحث حول أفضل الآليات الممكنة لمراقبة الإلتزام بقانون البيئة 👇 pic.twitter.com/dDAlqSzdDN
— Tamara ELZEIN 🇱🇧 (@tamara_elzein) April 5, 2025
إجتماع حول قطاع مولّدات الكهرباء من مختلف زواياه مع زملائي عامر البساط، جو صدّي وعادل نصّار.
في الشق البيئي وتحديدا المرتبط بالتلوّث الناجم عن الإنبعاثات والتلوّث السمعي، كان البحث حول أفضل الآليات الممكنة لمراقبة الإلتزام بقانون البيئة 👇 pic.twitter.com/dDAlqSzdDN