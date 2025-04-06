الراعي: المطلوب أن تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.



وفي عظته، أشار الراعي إلى أن "غاية البعض هي السيطرة على الدولة، وليست تحديث النظام."



ولفت إلى أنه "يوم يصبح العد والطائفة معيار التقدم، تموت الحضارة. وحين يصبح تطوير النظام انتزاع الحكم، تولد الحرب الأهلية."



وقال إن "بعض الذين يطالبون بالتغيير الدستوري يرمون إلى توسيع سلطتهم في إدارة الدولة، لا إلى تحسين الدولة،" مشددًا على أن "المطلوب اليوم أن تتنازل الطوائف للدولة، لا الدولة للطوائف، وأن يحضن الطرفان المواطنين الباحثين عن دولة مدنية. فدور المواطن هو الغائب في دولة لبنان."