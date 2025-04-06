إجتماع لجابر والبساط وسعيد مع أورتاغوس... هذا ما تناوله

عقد صباح اليوم اجتماع ضم وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس.



وتناول اللقاء موضوع الاصلاحات التي باشرت بها الحكومة من خلال عرض للقوانين الاصلاحية المقرة والعمل على تطبيقها ولتلك التي يجري العمل على اقرارها، والبرنامجين الاقتصادي الاصلاحي اللذين يؤشران الى مرحلة جدية وجديدة للسير بالاصلاحات التي التزمتها الحكومة والتي بدأت بالتعيينات الاخيرة.



ويذكر ان جابر والبساط وسعيد سيشاركون كوفد رسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان الحالي.