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بعد قطع صنوبر معمر في حردين... وزارة الزراعة تتحرك
أخبار لبنان
2025-04-06 | 06:24
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بعد قطع صنوبر معمر في حردين... وزارة الزراعة تتحرك
تحركت وزارة الزراعة بشكل فوري إثر شكوى وردت عبر منصة "X" حول قيام مجهولين بقطع أشجار صنوبر معمرة في منطقة حردين – قضاء البترون، ما أثار موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفور ورود الشكوى، أعطى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني توجيهاته الحاسمة للمعنيين في الوزارة بالتحرك العاجل، حيث قامت دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية في مصلحة زراعة الشمال، بالتنسيق مع مركز أحراج وصيد تنورين، بإيفاد دورية فورية إلى الموقع المذكور للكشف الميداني والتأكد من صحة المعلومات.
وقد أظهر الكشف وجود مخالفة حرجية فادحة على مساحة تقدر بحوالى أربعة آلاف متر مربع، تم خلالها قطع عدد كبير من أشجار الصنوبر المعمرة. وعلى الفور، تم ضبط كمية من الأحطاب الناتجة عن عملية القطع الجائر، وتنظيم محضر ضبط رسمي بالمخالفة، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.
وشددت الوزارة في بيانها على أنها "لن تتهاون مع أي تعد على الثروة الحرجية اللبنانية"، مؤكدةً أن "حماية الغابات والأشجار المعمرة تقع في صلب أولوياتها، وستتم متابعة القضية حتى نهايتها القانونية الرادعة".
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بيئية عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل، مؤكدةً التزامها التام بالتجاوب الفوري مع أي معلومة ترد في هذا الإطار.
أخبار لبنان
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