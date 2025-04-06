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أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
أخبار لبنان
2025-04-06 | 14:12
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أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
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أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان
أكدت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتيغاس أنها "عقدت اجتماعات "رائعة" في لبنان"، قائلة "لدي علاقة جيدة جدًا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وقد التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونحن نتواصل بشكل منتظم ومن الجيد دائمًا رؤيتهم وجهًا لوجه، وانا متحمسة ومتفائلة بالحكومة الجديدة".
وقالت في مقابلة خاصة للـLBCI "نحن نطرح دائماً موضوع نزع سلاح حزب الله وليس الحزب فقط بل جميع الميليشيات في هذا البلد، ونستمر بالضغط على الحكومة لتطبيقٍ كاملٍ لوقف الأعمال العدائية، لقد دعمنا الجيش اللبناني لسنوات طويلة من تدريب وتمويل ومعدات والآن الجيش يقدر فعلًا بقيادة الرئيس عون على فرض مزيدٍ من السلطة وسنساعده للوصول إلى هذه الأهداف".
وعن توقيت نزع السلاح أجابت اورتيغاس "في أسرع وقت ممكن، وقد لا يكون هناك جدول زمني رسمي".
واضافت "كلّما استطاع الجيش اللبناني الوصول إلى أهدافه ونزع سلاح جميع الميليشيات كلما تحرّر الشعب اللبناني بشكل أسرع من النفوذ الأجنبي والإرهاب والخوف".
واعتبرت انه "خلال السنوات العشر الماضية كانت الأمور محبطة جدًا، بين انفجار وانهيار مالي لكن الآن هناك مجموعة من الأشخاص الوطنيين الذين يضغطون لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وشركاؤنا العرب في الخليج".
وتابعت "على السلطة والشعب الاختيار: إما التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله وتطبيق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الفساد وسنكون شريكًا وصديقًا، اما خيار التباطؤ من قبل الحكومة والقادة وهنا لا يتوقعوا شراكة معنا".
وفي سؤال عن "التطبيع"، ردّت أورتيغاس "لم أتحدث مع أحد في لبنان عن هذا الموضوع، وما نركّز عليه الآن هو تنفيذ وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية ونأمل أن نصل لاحقًا إلى مرحلة التفاوض وحلّ النزاعات الحدودية وغيرها من القضايا بين لبنان وإسرائيل".
ولفتت الى ان "رئيس الجمهورية لم يرفض أمامي إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي".
وعلى مقلب اعادة الاعمار، كشفت أورتيغاس انه "من منظور إدارة ترامب ننظر إلى إعادة إعمار التي ستكون ضرورية في غزة جنوب لبنان وسوريا، والمنطقة بحاجة ماسة إلى استثمارات"، قائلة " ورسالتي خصوصًا للحكومة الجديدة المثيرة للإعجاب هي: كيف نفكر في طريقة جديدة أفضل لإعادة إعمار جنوب لبنان؟".
واشارت الى انه "عندما ننظر إلى وقف الأعمال العدائية من الواضح أن حزب الله يجب أن يُنزع سلاحه ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق صواريخ على أراضيها وهذا سبب وجودي هنا".
واعتبرت ان "لبنان دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة ونحترم سيادتها ونحن شركاء وأصدقاء ونعمل معًا من أجل مستقبل أفضل وأكثر سلامًا في الشرق الأوسط".
وقالت أورتيغاس "أنا لا آتي إلى هنا كممثلة للإدارة الأميركية لأفرض أوامر ولا أقول: "يجب أن تفعلوا كذا وكذا" بل أشجع وأقول: "إذا أردتم الاستمرار في الشراكة مع الولايات المتحدة، فعليكم الالتزام بشروط ومعايير معينة".
واضافت "في زيارتي الأولى إلى لبنان كان من المهم بالنسبة لي ألا يكون حزب الله ممثلًا في حكومة نواف سلام وكان من المهم أيضًا ألا يكون هناك وزراء فاسدون لأن الفساد أضعف ثقة الناس وما نريده هو مساعدة لبنان على التحوّل
من اقتصاد يعتمد على النقد إلى اقتصاد حديث".
أخبار لبنان
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