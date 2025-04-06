وزيرة التربية: لتخصيص احدى الحصص يوم غد لشرح المواثيق الدولية التي تحظر قتل الاطفال

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:



"إسهاما في الدعوة الى احترام المواثيق الدولية التي تنص على تجنيب قتل الابرياء العزل وفي طليعتهم الاطفال، وامام الإبادة الجماعية والقتل الممنهج الذي يتعرض له اولاد فلسطين المحتلة، تدعو وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الى تخصيص مساحة توعوية في اثناء احدى الحصص الدراسية يوم غد الاثنين الواقع فيه ٧/٤/٢٠٢٥ لشرح ومناقشة المواثيق الدولية التي تحظر قتل الاطفال، والتي تدين الانتهاكات الفاضحة لها، إسهاما في رفع الوعي حولها والدعوة الى احترامها".