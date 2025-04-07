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علي فياض: نريد إصلاحاً بمعايير وطنية بعيداً عن أي ارتهانات خارجية
أخبار لبنان
2025-04-07 | 02:53
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علي فياض: نريد إصلاحاً بمعايير وطنية بعيداً عن أي ارتهانات خارجية
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علي فياض: نريد إصلاحاً بمعايير وطنية بعيداً عن أي ارتهانات خارجية
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن الوطن مهدد في أرضه وأمنه من العدو الاسرائيلي، ومهدد في قراره السيادي الذي يتعرض للاستباحة والمصادرة، سائلا: "وإلا كيف يفسرون هذا التدخل الخارجي في التعيينات الادارية والقضائية والمالية والعسكرية، وكيف لهم أن يبرروا هذا التدخل السافر في الملفات الإصلاحية المالية والنقدية والإدارية التي تتصل ببناء الدولة؟".
وقال في كلمة ألقاها خلال تشييع "حزب الله" لثلة من الشهداء في بلدة طلوسة الجنوبية: "لا نريد إصلاحاً على مقاس الإرادات الخارجية وسياستهم التي تسعى إلى الهيمنة على البلد ومصادرة استقلاله، بل نريد إصلاحاً بمعايير وطنية صرف بعيداً عن أي ارتهانات خارجية".
وأشار الى أن البلد يمر في منعطف خطير مليء بالتحديات، معتبرا أن على كل القوى والشخصيات "الشريفة" الحريصة على سيادة البلد واستقلاله أن تضافر جهودها المشتركة لمواجهة التحديات.
أخبار لبنان
حزب الله
علي فياض
إصلاح
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