تعديل قرار تنظيم قطع الأشجار واستثمار الأحراج والغابات

أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا رقمه 122/1 يتعلق بتعديل القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 المتعلق بتنظيم قطع الأشجار واستثمار الأحراج والغابات.



وجاء في القرار:



- المادة الأولى: تعدل المادة الأولى الفقرة "أ" البند الأول من القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يتوقف العمل برخص التشحيل في الأول من نيسان من العام 2025.



- المادة الثانية : تعدل المادة الأولى الفقرة "ب" البند الثاني من القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يتوقف العمل برخص صنع الفحم في 31 أيار من العام 2025.



- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.