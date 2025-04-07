عرض للمستجدات في لبنان بين سفير المملكة ووزيرة السياحة

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة في بيروت اليوم، وزيرة السياحة اللبنانية، لور الخازن لحود.

وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز المستجدات الراهنة في لبنان، بالإضافة إلى النشاطات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة بما يخدم رؤية 2030.