كمال شحادة يصرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

قدّم وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع في مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.