اعتصام للهيئات النقابية في طرابلس تضامنا مع غزة

نفذت الهيئات النقابية اعتصاما حاشدا أمام القصر البلدي في طرابلس، تضامنا مع غزة، شارك فيه رئيس البلدية رياض يمق، ممثل حركة "حماس" في طرابلس والشمال وممثلو الفصائل الفلسطينية واتحاد العمال والنقل البري.



وقال يمق: "ما يحصل في غزة العزة إجرام موصوف بدعم أميركي، انها إبادة بل ازالة لبشر وحجر وشعب ومدن وقرى".



واعتبر أن "نصرة غزة واجب شرعي على كل عربي ومسلم ولو بالكلمة وهذا أضعف الإيمان".