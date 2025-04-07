لجنة المال أقرّت زيادة الاكتتاب في الـIFC بقيمة مليون و700 ألف دولار

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: حسن فضل الله، ألان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، نجاة عون، أمين شري، وضاح الصادق، جهاد الصمد، قاسم هاشم، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، حيدر ناصر، جورج بوشيكيان.



وعقب الجلسة اكد كنعان ان وزير المال قدم إيضاحات تتعلّق بمشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، ما يعادل 423 مليون دولار كاعتماد إضافي في موازنة 2025. واشار الى ان الوزير جابر اطلع اللجنة على محادثاته مع صندوق النقد بما فيها بعض المراسلات بينهما، ما يدل على التعاطي الشفاف مع مجلس النواب.



واعلن كنعان ان وزير المال سيزود اللجنة بالتفاصيل المتعلقة بالأثر المالي لهذا المبلغ ، وانعكاسه على موازنة الدولة لجهةزيادة إمكانية اقتراض لبنان من صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات، وإعطاء إشارة إيجابية بتعاون لبنان وتمسكه بالتزاماته مع الصندوق والتعاون في المفاوضات الدائرة . ولفت الى ان المساهمة ستكون بمثابة "قجة" للبنان لدى صندوق النقد لزيادة الاستثمارات لا للإنفاق العشوائي ".



وأشار كنعان الى أن اللجنة" أقرت قانون زيادة الاكتتاب في مؤسسة التمويل الدولي IFC بقيمة مليون و700 ألف دولار".