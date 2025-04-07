بحصلي: أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بحرب الرسوم الجمركية العالمية

طمأن رئيس نقابة مستوري المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج ستبقى مستقرة في المدى المنظور ولم تتأثر بزيادات الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية على السلع المستوردة الى أسواقها والإجراءات المماثلة المضادة التي قامت بها بعض الدول المستهدفة.



واوضح بحصلي ان إرتفاع أسعار السلع يأتي عادةً من رفع نسب الرسوم الجمركية في لبنان، وهذا الأمر غير مطروح في لبنان، أو من الإرتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمي وهذا أيضًا لم يحصل، أو من خلال تسجيل إرتفاع كبير في سعر صرف عملات دول تشكل مصدرًا أساسيًا لمستورداتنا مثل الإتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأميركي، وفي هذا الموضوع لا يزال الدولار متماسكًا ولم يسجل سوى إنخفاضًا طفيفًا، وكذلك من خلال إرتفاع أسعار مواد زراعية مثلما حصل مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.



وإذ أكد بحصلي أن الأمور حتى الآن لا تزال ضبابية حول تداعيات الزيادات الجمركية وعما إذا كانت ستتحول الى حرب تجارية عالمية ومدى إنعكاسها على التضخم العالمي وعلى أسعار العملات وإمكانية دخول الإقتصاد العالمي في حالة ركود، اعتبر ان إستبيان ذلك سيأخذ بعض الوقت، مشيرًا الى أنه في اسوأ الاحوال، لن يكون هناك تداعيات كبيرة على اسعار المواد الغذائية المستوردة الى لبنان.

