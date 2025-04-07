سلام إلتقى النائب الرسولي للطائفة اللاتينية وسفير هولندا ووفدًا من نادي القضاة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا النائب الرسولي للطائفة اللاتينية المطران سيزار اسيان الذي اوضح ان الزيارة للتهنئة بالأعياد، مؤكدًا وقوفه الى جانب الحكومة والعهد.



واستقبل الرئيس سلام وفدًا من اتحاد المدارس الخاصة.



وبعد اللقاء، قال الاب يوسف نصر باسم الوفد‏: "بحثنا عدة مواضيع لها علاقة بالشأن التربوي بالإضافة الى خطة التعافي التي تتعلق مدارسنا ومؤسساتنا، بخاصة بعد الحرب والعدوان الاخير، وتحدثنا عن امكان عقد مؤتمر وطني للعمل على مجموعة من الإصلاحات التربوية لكي نحافظ على التربية والتعليم كميزة تفاضلية لهذا الوطن، كما تطرقنا الى موضوع المطالبة بسلسلة رتب ورواتب جديدة، حتى نعيد الاستقرار إلى القطاع التربوي، وبخاصة بعد نشر القانون رقم 2 والذي صدر بتاريخ 3 نيسان 2025، والذي يعتبر من وجهة نظر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة غير قابل للتطبيق، نظرًا لما يعتريه من شوائب قانونية عديدة".



وأشار نصر إلى أننا "استمعنا من رئيس مجلس الوزراء الى وجهة نظره بكل الأمور، ونحن نأمل ان نحظى بدعم الحكومة والدولة اللبنانية، كي نستطيع كقطاع خاص الاستمرار بالقيام بواجباتنا الوطنية والتربوية والإنسانية وما علينا من مسؤوليات وخاصة في هذا الظرف".



واستقبل الرئيس سلام وفدًا من نادي القضاة برئاسة القاضية نجاة ابو شقرا، وسلم الوفد رئيس الحكومة مذكرة تتعلق بمطالب القضاة واوضاعهم.



كما التقى رئيس الحكومة وفدًا من جامعة البلمند برئاسة رئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق الذي اوضح بعد اللقاء ان "الوفد وضع امكانات الجامعة بتصرف رئيس الحكومة والوزارات، للمساعدة بكل النواحي التقنية والعلمية".



والتقى الرئيس سلام السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن وجرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.