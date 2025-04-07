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وزيرة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الرياضية وطلبت إعداد دراسة بالأولويات

أخبار لبنان
2025-04-07 | 08:42
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وزيرة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الرياضية وطلبت إعداد دراسة بالأولويات
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وزيرة الشباب والرياضة تفقدت المدينة الرياضية وطلبت إعداد دراسة بالأولويات

قامت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان يرافقها اركان الوزارة بجولة على مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت.

وبعيدًا عن الإعلام، جالت وزيرة الشباب والرياضة على المرافق المتضررة في ملعب كرة القدم وقاعة بيار الجميل المقفلة.

واستمعت الى شرح تفصيلي من المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت بالتكليف الدكتور ناجي حمود حول وضع المدينة وحول تأهيل الأرضية العشبية والمرافق المخصصة لإجراء مباريات كرة القدم.

وطلبت وزيرة الشباب والرياضة من حمود اعداد دراسة اولويات، وخصوصًا فيما يتعلق بالمرافق الأساسية الأخرى لملعب كرة القدم ومضمار العاب القوى والقاعة المتعددة الأغراض.

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