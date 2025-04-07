رسامني يصرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم في مقر الهيئة في فردان حيث التقاه بحضور الاعضاء، ثم قدم تصريحًا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملًا بقانون الإثراء غير المشروع.