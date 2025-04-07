بو صعب التقى وفداً من ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة: لضرورة احترام القانون رقم ٢

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم في مكتبه بالمجلس النيابي، وفداً من ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة يضم كل من الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر والأمين العام للمدارس الانجيلية نبيل قسطا والسيدة نايلة خوري ضعون تمثل مدارس بيروت وجبل لبنان الأورثوذكسية والحاج محمد اسماعيل سماحة يمثل جمعية التعليم الديني الاسلامي مدارس المصطفى، حيث أبلغهم بو صعب بضرورة احترام القانون رقم ٢ المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية الذي اصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٥.



كما تم البحث في خلال الاجتماع في بعض النقاط الواجب تعديلها على هذا القانون وأي قانون متصل بأحكام هذا الاخير من أجل حسن تطبيق هذا القانون واحترامه والالتزام به وحماية المدارس الخاصة وتمكينها من اداء واجباتها التربوية.



وسيستتبع هذا الاجتماع بلقاء أوسع يضم جميع المعنيين لمناقشة التعديلات الواجب ادخالها على هذه القوانين المتصلة به.



وتمنى بو صعب من جميع الاطراف المعنية وقف السجالات العلنية بهذا الخصوص واعطاء الفرصة لايجاد الحلول المناسبة وهي ممكنة.