وزير العدل: بناء الدولة يمر عبر حصر السلاح... ولا أؤيد العفو العام

وزير العدل #عادل_نصار لـ"#عشرين_30": السلاح يضر الجميع بما فيهم صاحبه... وهو لم يحل المشكلة بل فاقمها @Vision2030LBCI #LBCINews pic.twitter.com/HftwzlgwOS
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 7, 2025
وزير العدل #عادل_نصار لـ"#عشرين_30": السلاح يضر الجميع بما فيهم صاحبه... وهو لم يحل المشكلة بل فاقمها @Vision2030LBCI #LBCINews pic.twitter.com/HftwzlgwOS
وزير العدل عادل نصار لـ #عشرين_30: 67% من السجناء غير محاكمين... ولا أؤيد العفو العام #LBCINews pic.twitter.com/N9EecDYK5b
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 7, 2025
وزير العدل عادل نصار لـ #عشرين_30: 67% من السجناء غير محاكمين... ولا أؤيد العفو العام #LBCINews pic.twitter.com/N9EecDYK5b