نزار صاغية: هناك تعاون حقيقي بين المجتمع المدني ووزارة العدل بموضوع استقلالية القضاء

أكّد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية، أن المجتمع المدني أثبت نفسه بقوة وخصوصًا بعد 17 تشرين، مشيرا الى أن إحدى مطالبه الأساسية كانت إستقلالية القضاء وأنها وردت في خطاب القسم والبيان الوزراي.ولفت صاغية في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن هناك تعاونا حقيقيا بين المجتمع المدني ووزارة العدل وحوار للمرة الاولى في موضوع استقلالية القضاء.كما أشار الى أن هناك جوا ايجابيا اليوم داخل القضاء، وأن الجميع يشعر بأنّه الوقت المناسب للوصول الى وضع أفضل.وشدّد صاغية على أن ما حصل مع المحقق العدلي بقضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار استثنائي، لافتًا الى صموده بظل الضغوطات التي مورست عليه.