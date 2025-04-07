فيصل مكي: القضاء بحاجة لوعي جماعي يساعد في موضوع استقلال السلطة القضائية

اعتبر الرئيس السابق لنادي قضاة لبنان ورئيس محكمة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أن القضاء بحاجة لمواطنين واعين ولوعي جماعي يساعد في موضوع استقلال السلطة القضائية التي هي حقّ لكلّ مواطن.



وقال مكي في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "نطمح لان تكون التعيينات القضائية تعيينات قضائية بحت ولديّ مأخذ وحيد في تشكيل مجلس القضاء الاعلى فهناك مشكلة في موضوع التعيين الذي يحصل وفقًا لارتباطات معينة".



ولفت الى أنه منذ الـ2022 حتى اليوم تغيرت أمور كثيرة، مشيرا الى أن نادي قضاة لبنان دورًا أساسيًا في التوعية وأن الوضع المادي تحسن لكنه غير كاف.