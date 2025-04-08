رئيس الجمهورية بحث مع دندن في التحضيرات لزيارته أبوظبي

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية أبوظبي.