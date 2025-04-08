كركي: زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد

أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،...) دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 26/3/2025، اذ عاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليغطّي تدريجيًّا نحو 90% من الفاتورة الإستشفائيّة.



وأشارت الى أن من ضمن الإصلاحات، نظام العمل الجراحي المقطوع من خلال الدفعات الدوريّة شبه الأسبوعيّة التي يسدّدها الصندوق سواء على شكل سلف أو بدل معاملات استشفائيّة قدّمتها المستشفيات لمعالجتها وقبض قيمتها.



وفي هذا السياق، أصدر المدير العام لصندوق الضمان الدكتور محمد كركي قراراً قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال نحو 556 مليار ليرة لبنانية، اضافة إلى تسديد نحو 339 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى.



ولفتت الى أنه "خارج النطاق الإستشفائي، فقد دفع الضمان منذ بداية العام حتّى اليوم حوالى 270 مليار ليرة لبنانية للمضمونين كتقديمات صحيّة (معاينات ودواء) وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء والمضمونين نحو 1165 مليار ليرة لبنانية منذ مطلع العام 2025".



وفي سياق متّصل، أصدر المدير العام للضمان مذكّرة قضى بموجبها إضافة إختصاص جديد في أمراض الروماتزم عند الأطفال Rhumatologie Infantile.



وجدد كركي دعوته المضمونين التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى اللازمة بحقّهم، ويعدهم باستكمال هذا المسار التصحيحي من أجل عودة الصندوق للعب دروه المحوريّ والأساس كصمام للأمان الإجتماعي لنحو ثلث الشعب اللبناني لافتاً الى إنّ زيادة الأعمال والتعرفات الطبيّة ستستمرّ لغاية إنجازها بشكل كامل مع نهاية شهر حزيران 2025.



