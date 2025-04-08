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الأمن العام: تعديل في الرسوم المستوفاة عن المعاملات
أخبار لبنان
2025-04-08 | 06:32
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الأمن العام: تعديل في الرسوم المستوفاة عن المعاملات
أعلنت المديرية العامة للأمن العام تعديل الرسوم المستوفاة عن المعاملات التي تتولى المديرية العامة للأمن العام إستيفاء رسومها وذلك بناءً لقانون الموازنة العامة لسنة 2025.
للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
www.general-security.gov.lb أو مواقع الأمن العام الإلكترونية DGSGLBأو مراجعة call Center على الرقم 1717".
أخبار لبنان
العام:
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الرسوم
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