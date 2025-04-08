مرقص: الحكومة ستقرّ مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف

أعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء ان "الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية".وقال "نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعِنا على سكة الإنقاذ".واضاف "سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره ولو اقتضى الأمر معاودة الجلسة يوم السبت".