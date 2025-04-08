الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب تدعم لائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس

أخبار لبنان
2025-04-08 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب تدعم لائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكتائب تدعم لائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس

أعلنت أقسام الجديدة، ساحل المتن، سد البوشرية، الفردوس والدورة في إقليم المتن الشمالي في حزب الكتائب دعمها للائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة - البوشرية - السد، أوغست باخوس.

ودعت المناصرين والأصدقاء للتصويت لهذه اللائحة كاملة لما تشكله من فريق عمل متجانس يملك مشروعاً ورؤية واضحة لتحسين وضع المنطقة وتلبية احتياجات سكانها وتطوير قدرات البلدية لتلاقي طموحاتهم.

أخبار لبنان

لائحة

المرشح

لرئاسة

بلدية

الجديدة

البوشرية

أوغست

باخوس

LBCI التالي
"الريجي" تضبط مصنعآ لتزوير المعسّل في الليلكي
اورتاغوس: اقرار القوانين الاصلاحية في مجلس النواب قبل المباحثات مع صندوق النقد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-08

نواب المعارضة من معراب: المرشح الذي يحظى بتوافق كبير هو قائد الجيش فقررنا دعمه لمنصب الرئاسة

LBCI
خبر عاجل
2025-01-13

الكتائب: سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة

LBCI
خبر عاجل
2025-01-13

بو صعب: لم أسمع طرح أي مرشح لرئاسة الحكومة وأبلغت رئيس الجمهورية بأنني لم أسم أحدًا

LBCI
صحف اليوم
2025-01-12

ميقاتي يتقدّم المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة... بانتظار موقف المعارضة (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:35

رئيس وفد صندوق النقد الدولي: لإقرار قوانين الإصلاح المصرفي قبل الاجتماعات في واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
06:52

"الريجي" تضبط مصنعآ لتزوير المعسّل في الليلكي

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اورتاغوس: اقرار القوانين الاصلاحية في مجلس النواب قبل المباحثات مع صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
06:40

نبيلة محمود مرعي مفقودة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
00:08

منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار

LBCI
آخر الأخبار
15:22

وزير العدل لـ"عشرين 30": امكانيات الدولة ضئيلة ولكن سنعمل على تحسين ظروف القضاة بالمتوافر

LBCI
آخر الأخبار
06:35

وزير الخارجية الإيراني: نتوقع رفع العقوبات غير العادلة التي فرضت علينا كخطوة لبناء الثقة بشأن برنامجنا النووي

LBCI
أخبار دولية
05:18

بعثة أميركية تجارية تزور العراق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

ترامب: نجري محادثات مباشرة مع إيران... ونتنياهو: نعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

ماكرون في القاهرة: زيارة بثقل سياسي وقمة ثلاثية من أجل غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرض الحصبة في تكساس بين الموت واللقاح!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

رياضة الفروسية في لبنان تشهد للمرة الأولى على نقلة نوعية وموسم حافل جدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأسواق العالمية تترنح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من بيروت إلى الجنوب... معارك سياسية بحلة بلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تجميد ٣ مراسيم مخالفة... خطوة لحماية الشاطىء العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأولويات الإصلاحية في لبنان... طريق ليست سهلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

رسالة من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان مضمونها نزع السلاح والإصلاحات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
00:08

منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"الموت لأميركا" في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
12:35

قوى الأمن: توقيف قاتل مواطنة في عين الرمانة وكشف ملابسات الجريمة

LBCI
منوعات
12:30

"عالطبيعة"... نور عريضة تخطف أنظار الجمهور بجمالها الطبيعي (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:22

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق

LBCI
خبر عاجل
07:58

الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد المدفعية لـ"حزب الله" محمد عدنان منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان بغارة جوية

LBCI
خبر عاجل
03:14

وزير المال للـLBCI: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار القانونين الإصلاحيين (قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف) في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More