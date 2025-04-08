الكتائب تدعم لائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس

أعلنت أقسام الجديدة، ساحل المتن، سد البوشرية، الفردوس والدورة في إقليم المتن الشمالي في حزب الكتائب دعمها للائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة - البوشرية - السد، أوغست باخوس.



ودعت المناصرين والأصدقاء للتصويت لهذه اللائحة كاملة لما تشكله من فريق عمل متجانس يملك مشروعاً ورؤية واضحة لتحسين وضع المنطقة وتلبية احتياجات سكانها وتطوير قدرات البلدية لتلاقي طموحاتهم.