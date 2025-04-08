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"الريجي" تضبط مصنعآ لتزوير المعسّل في الليلكي
أخبار لبنان
2025-04-08 | 06:52
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"الريجي" تضبط مصنعآ لتزوير المعسّل في الليلكي
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أن "وحدة من جهازها لمكافحة التهريب دهمت مصنعا لتزوير التنباك المعسّل في الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضحت "الريجي" أن القوة التابعة لجهاز مكافحة التهريب "ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المزورة وصادرتها وسطرت محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها القضاء المختص".
أخبار لبنان
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