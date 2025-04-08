الراعي استقبل نكد معايداً: كهرباء زحلة نموذجا للحفاظ عليه وتعميمه

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، أن كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة، مشيراً الى أن هذا النموذج أثبت نجاحه في تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤.



من جهته، أمل المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد في زيارة للتهنئة بعيد البشارة والاطمئنان على البطريرك، ان يكون الفصح هذا العام كما هو جامع كل الطوائف المسيحية، ان يكون فرصة جامعة لكل اللبنانيين تحت سقف الدولة القادرة والقوية، وأن يقوم مع قيامة السيد المسيح من أجل مصلحة كل اللبنانيين.