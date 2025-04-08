وزير الدفاع بحث مع نظيره اليوناني في قضايا ذات اهتمام مشترك: التصدي للتحديات التي نواجهها معاً

بحث وزير الدفاع ميشال منسى مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس والوفد المرافق، في حضور سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو، في مجمل الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان عرضٌ للتّعاون المشترك بين البلدين، والدور الحيوي الذي تلعبه الوحدة اليونانية العاملة في إطار القوة البحرية التابعة لليونيفيل.



وأكد الوزير ديندياس دعم اليونان الصادق للبنان ومؤسساته، لافتاً الى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، ومشدداً على الدور المهم للجيش اللبناني في هذه المرحلة.



وأعرب عن استعداد اليونان للمساعدة في تأمين احتياجاته.



بدوره، شكر الوزير منسى اليونان على مساهمتها الحيوية في اليونيفيل وعلى دعمها المستمر للبنان، مبدياً ثقته بمساعدة اليونان للبنان في إيصال صوته، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والذي يلتزم به لبنان فيما يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في خرقه يومياً.



وفي خلال اللقاء، تم التطرق الى أهمية التنسيق بين البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.



وبعد الاجتماع، عقد الوزيران منسى وديندياس لقاءً صحافياً مشتركاً.



وشدد منسى على أهمية المثابرة على هذا التعاون، مشيرا الى أن اليونان تقدم الكثير للبنان خصوصاً مشاركتها بحرياً في قوة الأمم المتحدة اليونيفيل.



وأكد على أهمية التصدي للتحديات التي يواجهها البلدان والسعي لحلها بروح من التعاون.



من جهته، لفت وزير الدفاع اليوناني الى أنه اتفق ومنسى على مواصلة العلاقات الوثيقة، وأن اليونان ستسعى قدر الإمكان إلى تعزيز الازدهار والأمن في لبنان والمنطقة.



وقال: "اتَّفقنا على أن تبذل اليونان قصارى جهدها لمساعدة لبنان، وخصوصًا الجيش اللبناني. سنفعل كلَّ ما في وسعنا لإقامة علاقات وثيقة وودية جدًّا بين الجانبين".



وأكد أن اليونان ستستمر في تعزيز الدبلوماسية في مجال الدفاع على أساس التعاون الإقليمي السِّلمي، لافتا الى أنه الأساس المتين في القانون الدولي، والقانون الدولي للبحار.