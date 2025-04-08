وزير العمل: بعض المطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير واقعية تنطلق من منطلقات شعبوية

شدّد وزير العمل محمد حيدر، على أن وزارة العمل معنية بحماية مصالح كل من العمال وأرباب العمل، معتبراً أن بعض المطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير واقعية تنطلق من منطلقات شعبوية لا تستند إلى معايير علمية.



وقال حيدر في زيارة قام بها لجمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة: "أنا أدعم حقوق العمال، لكنني أيضًا حريص على استمرارية المؤسسات".



وأشار إلى أن الضمان يشكل أولوية، ليس فقط للعمال، بل أيضًا لضمان حقوق أرباب العمل، مؤكداً أن القانون الحالي يستثنيهم من التغطية الصحية، ما يستدعي العمل على تعديل التشريعات لضمان شمولهم.



أما بخصوص تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح حيدر أن هذا الملف معقد جدًا، وأن العمال هم الفئة الأكثر تضررًا، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تعمل الحكومة حاليا لاقراره، ستسهم في إيجاد حلول تدريجية لهذه الأزمة.



كما لفت إلى أن قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي أُقر في تشرين الثاني 2024، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقية، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليًا، مؤكدًا أن تطبيق هذا النظام سيسهم في حل مشكلة التعويضات نهائيًا.



الزعني



بدوره، اعتبر الزعني أن محافظة القطاع الصناعي على عماله وموظفيه رغم الأزمات الكبيرة دليل على روح العائلة والألفة التي تسود علاقتهم، لافتا الى أن أبرز القضايا المطروحة اليوم هي رفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة وتغطيات الضمان الصحي.



وفي موضوع الأجور، أكد الزعني أن المشكلة ليست في تدني الرواتب، إذ أن معظم الشركات تدفع لموظفيها أكثر بكثير من الحد الأدنى لكن العائق الأساسي يكمن في الأعباء الإضافية التي ستترتب على أرباب العمل تجاه الضمان في ظل عدم إقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة البت في ملف نهاية الخدمة، الذي صدر ضمن موازنة 2024، قبل الحديث عن أي زيادات على الرواتب.



في ما خص الضمان الصحي، رحّب الزعني بتصريح مدير عام الضمان محمد كركي، حول رفع التغطية الصحية إلى 90%، معتبرًا أن هذه الخطوة تعني أن الأموال المحصلة باتت كافية.