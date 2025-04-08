القاضي حلاوي أصدر قراره الظني في ملف الاستشارات العائد الى مصرف لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، قراره الظني في ملف الاستشارات العائد إلى مصرف لبنان، والموقوف فيه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم "اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي". فقد اتهم سلامة بـ "ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع".كما اتهم القرار المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بـ"التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير الاثراء غير المشروع" ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغش والاحتيال.وردّ طلب إخلاء سبيل سلامة، كما رد طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعا على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.