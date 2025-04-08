فتح باب الترشيح لخمسة مناصب في الهيئة المنظّمة للاتّصالات عبر المنصة الجديدة لوزارة التنمية الادارية Government Recruitment

أعلنت وزارة الاتّصالات إطلاق المنصة الرسمية Government Recruitment، التي استحدثتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لاستقبال طلبات التّرشيح للوظائف المُعلن عنها في المؤسسات العامة.

كما أعلنت وزارة الاتّصالات فتح باب الترشيح لخمسة مناصب شاغرة في الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهي، رئيس للهيئة وأربعة أعضاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 13 سنة من الغياب الفعليّ للهيئة المنظّمة للاتّصالات، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها الأساسيّ في تنظيم قطاع الاتّصالات وضمان شفافيّته وفعاليّته.

ودعت وزارة الاتّصالات جميع الرّاغبين الذين يستوفون الشّروط القانونية والكفاءات المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية خلال المهلة المحددة.

https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/instructions_ar.html

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث آليات التوظيف في القطاع العام وتسهيل عملية التّقديم للمرشحين، انسجامًا مع آلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء في تاريخ 20 آذار 2025.