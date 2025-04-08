في سيدني... جناز لروح الزميلة الراحلة هدى شديد

أُقيم جناز لروح الزميلة الراحلة هدى شديد في سيدني.



وتجمع أقارب وأحباء هدى وعدد من الجالية اللبنانية في أستراليا، في كاتدرائية سيدة لبنان تحية لهدى شديد، الاستثنائية.