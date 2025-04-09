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حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل

أخبار لبنان
2025-04-09 | 00:51
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حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
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حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل

أعلن مسؤول كبير بحزب الله، أن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها.

وقال المسؤول في حزب الله لـ"رويترز"، إن الحزب مستعد لمناقشة مسألة السلاح في سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في جنوب لبنان.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله بعد على طلب التعليق. ورفضت الرئاسة التعليق.

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